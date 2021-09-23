Erzurum'da ekipler yaralı bozayıyı bulup tedavi etmek için seferber oldu

Erzurum'da ekipler, aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen ve saldırgan tavırlarda bulunan bozayının tedavi edilmesi için çalışma başlattı.

Gece saatlerinde Oltu-Tortum kara yolunda yaralı bir bozayı gören jandarma ekipleri, bölgede önlem aldıktan sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Bölgeye gelen görevlilerin tedavi etmek istediği bozayı, saldırgan tavırlarda bulunduktan sonra ormanlık alana kaçtı.

Ekipler, yaralı bozayıyı yakalayıp tedavi etmek için çalışma başlattı.



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