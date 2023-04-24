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Erzurum'da elektrik direğine çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı

24.04.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da elektrik direğine çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Erzurum'da elektrik direğine çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı

Yakutiye ilçesindeki Barış Pınarı Köprüsü inişinde A.K. yönetimindeki 25 DL 946 plakalı otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra alev aldı.

Yaralanan ve araçtan çıkan A.K'nin ihbarı üzerine olay sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, köprüyü iki yönlü trafiğe kapatıp önlem aldı.

Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldıktan sonra köprü ulaşıma açıldı.

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