Erzurum’da Emniyet mensupları alkışlanacak

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yıldönümü anısına üç gün boyunca fedakar Emniyet Mensuplarını alkışlamaya davet etti.

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yücel Karakaya, Türkiye’de ve Dünya’da etkisini sürdüren Korona virüsle mücadelede fedakarca çalışmalarına devam eden Emniyet Mensuplarını tıpkı sağlık çalışanları gibi alkışlamak için Erzurumlulara çağrıda bulundu.

Başkan Karakaya, Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175. Yıldönümü anısına 10-11-12 Nisan tarihlerinde saat 22:00 ‘da bütün Erzurumluların polis teşkilatına moral ve destek olmak için alkış kampanyasına katılmasını istediklerini söyledi.

