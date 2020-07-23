YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da engelli ve kimsesizlere ücretsiz özel kuaförlük hizmeti

Erzurum'da engelli ve kimsesizlere ücretsiz özel kuaförlük hizmeti

ERZURUM HABERLERİ  | 23.07.2020 16:28 | Son Güncelleme

Erzurum'da engelli ve kimsesizlere ücretsiz özel kuaförlük hizmeti

Erzurum'un Aziziye Belediyesi, engelli ve kimsesiz vatandaşlara özel kuaförlük hizmeti sunuyor.

Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediye binası içerisinde oluşturulan kuaför salonunun, ilçede ikamet eden engelli ve kimsesiz vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.

Engellilik durumuna göre evlerde de bizzat hizmet vereceklerini ve tüm bunları ücretsiz yapacaklarını ifade eden Orhan, "Aziziye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kuaförlük birimi, her türlü ihtiyaç düşünülerek tasarlandı. Saç ve sakal tıraşı hizmetlerinin verildiği kuaförlük biriminin engelli vatandaşlarca memnuniyetle karşılandığını söylemek istiyorum." dedi.

Orhan, "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından daha önce tespit edilen yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlar, tek tek evlerinde ziyaret edilerek saç ve sakalları tıraş ediyor. Bunların yanı sıra evinden çıkabilecek durumda olan vatandaşlarımız için de kuaför salonumuzu hizmete açtık." diye konuştu.

Orhan, salonun sağlık ve hijyen açısından sürekli temizliğinin de yapıldığını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:13
Sabah
04:59
Öğle
12:26
İkindi
16:21
Akşam
19:44
Yatsı
21:22

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Pelin Eczanesi
Palandoken
Sağlam Eczanesi
Yakutiye
Baysal Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.