Erzurum'da eski eşi ve 2 kızını öldürmekle suçlanan sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis talebi

Erzurum'da, eski eşi ve iki kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen sanık Raci Arslan hakkında 1 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, boşandığı eşi Gülçin Karabiyik ile 4 çocuğunun bulunduğu evde tartışma sonucu eski eşi ile çocukları Burçin ve Cansu Arslan'ı silahla öldürdüğü belirtilen Raci Arslan hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 5 sayfalık iddianamede, maktul Karabiyik ile Arslan'ın 2007 tarihinde boşandıkları ve 6 çocuklarının olduğu bildirildi.

Maktuller Burçin ve Cansu ile mağdur kardeşleri F.A. ve E.A'nın anneleri Karabiyik ile olayın yaşandığı Yakutiye ilçesindeki evde yaşadıkları anlatılan iddianamede, Arslan'ın boşandıktan sonra aralıklarla bu evde kalmaya devam ettiği belirtildi.

İddianamede, olay günü Arslan ile Karabiyik arasında çıkan tartışmada Arslan'ın ruhsatsız tabancayla eski eşi ile kızları Burçin ile Cansu Aslan'ı öldürdüğü kaydedildi.

Olay anını ve yaşananları sanık Arslan ve çocukları F.A. ile E.A'nın dışında gören tanığın bulunmadığı, olayın başlangıcına ve nasıl gerçekleştiğine ilişkin 3 kişinin beyan ve savunmalarının birlikte değerlendirilmesi gerektiği aktarılan iddianamede, F.A. ve E.A'nın ilk ifadelerinde olayı görmediklerini anlatmalarına rağmen ikinci ifadelerinde yaşananları anlattıkları aktarıldı.