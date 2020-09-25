YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum’da geceyi şimşekler aydınlattı

Erzurum’da geceyi şimşekler aydınlattı

ERZURUM HABERLERİ  | 25.09.2020 19:49 | Son Güncelleme

Erzurum’da akşam saatlerinde başlayan yağmur gök gürültülü sağanak yağmura dönüştü.

Erzurum’da akşam saatlerinde başlayan yağmur gök gürültülü sağanak yağmura dönüştü. Şiddetini artıran yağmur hayatı olumsuz etkilerken gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Erzurum’da Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerine doğru şiddeti artan yağış sağanağa dönüşünce şimşekler geceyi aydınlattı. Çakan şimşekler Erzurum’da eşsiz manzaralar oluştururken şiddetli yağış ve şimşek görüntüleri ise kameralara yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
En Çok Okunan Yerel Haberler
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Palamut ucuzladı
Palamut ucuzladı
Mali müşavir evinde ölü bulundu
Mali müşavir evinde ölü bulundu
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
150 bin TL’sini aldıkları vatandaşın evine ikinci kez gelince yakalandılar
150 bin TL’sini aldıkları vatandaşın evine ikinci kez gelince yakalandılar
Başkan Büyükkılıç telefonda şebeke sorununu çözdü
Başkan Büyükkılıç telefonda şebeke sorununu çözdü

Erzurum Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
04:35
Sabah
05:58
Öğle
12:12
İkindi
15:34
Akşam
18:15
Yatsı
19:33

Erzurum Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Merve Eczanesi
Palandoken
Uçar Eczanesi
Yakutiye
Merkez Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Erzurum'da sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Erzurum'da sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Erzurum'da 2,5 yaşındaki çocuk kayboldu
Erzurum'da 2,5 yaşındaki çocuk kayboldu
Erzurum’da Gaziler Günü kutlandı
Erzurum’da Gaziler Günü kutlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.