Erzurum’da geceyi şimşekler aydınlattı

Erzurum’da akşam saatlerinde başlayan yağmur gök gürültülü sağanak yağmura dönüştü. Şiddetini artıran yağmur hayatı olumsuz etkilerken gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Erzurum’da Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerine doğru şiddeti artan yağış sağanağa dönüşünce şimşekler geceyi aydınlattı. Çakan şimşekler Erzurum’da eşsiz manzaralar oluştururken şiddetli yağış ve şimşek görüntüleri ise kameralara yansıdı.

