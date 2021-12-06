Erzurum'da gençler ile yaşlılar şehitlik ve tarihi mekanlarda buluştu

Erzurum'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezince "İki Kuşak Tek Yol" sloganıyla bir araya getirilen genç ve yaşlılara şehitlik, tarihi mekanlar ile kayakla atlama kuleleri gezdirildi.

Merkez gönüllülerinin "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" dolayısıyla düzenlediği programda, Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri ilk olarak Hilalkent Müderris Ahmet Efendi Camisi'nde yaşlılarla buluştu.

İki kuşağın temsilcileri daha sonra Palandöken Dağı eteklerindeki Abdurrahmangazi Türbesi'ni ve Karskapı Şehitliği'ni ziyaret edip Türkiye'nin bu alandaki tek tesisi olan kayakla atlama kulelerini gezdi.

Gençlik Merkezinde ebru sanatının icrasını izleyen iki kuşak, burada ok atarak hedefi 12'den vurmaya çalıştı.

Hilalkent Müderris Ahmet Efendi Camisi Dernek Başkanı Avni Morkoç, ülkenin geleceği olan gençlerle kendilerini bir araya getirerek iki kuşağın birbirini anlamasını ve tanımasını sağlayan Merkezin gönüllülerine teşekkür etti.

Hayatlarında ilk kez Abdurrahmangazi Türbesi'ne çıkan üniversite öğrencileri de buradan çok etkilendiklerini dile getirerek yaşlılarla birlikte katılacakları benzeri organizasyonların sürekli tekrarlanmasını istedi.

