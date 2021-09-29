Erzurum'da gençler kırsaldaki yaşamı tanımak için bir günü köyde geçirdi

Erzurum Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi gönüllüleri, kırsaldaki vatandaşların yaşam şartlarını tecrübe etmek için bir günlerini mahalle statüsündeki köyde geçirdi.

Yakutiye ilçesine bağlı Muratgeldi Mahallesi'nde bir gün kalan gençler, yün çırpıp koyun otlatarak zorlu yaşamı görme imkanı buldu.

Merkezin gençlik lideri Erhan Tuna, Gençlik ve Spor Bakanlığının hazırladıkları bu çalışmayı örnek gösterdiğini ve bundan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Misafirperverliğinden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür eden Tuna, şunları kaydetti:

"Şehir hayatının stresinden gençlerimizi bir an olsun uzaklaştırmak ve bir günlük köy hayatı yaşamalarını sağlamak amacıyla gönüllü gençlerimizi Muratgeldi Mahallesi'ne götürdük. Gençlerimiz burada köy hayatının nasıl geçtiğini öğrendiler. Bunun yanında boş zamanlarında teknolojiye bağımlı olmadan neler yapabileceklerini gördüler. Mahallenin misafirperver insanları gönüllü gençlerimize güler yüz gösterip kalplerini ve kapılarını açtı."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın ve Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Gözütok da örnek çalışmalarından dolayı gönüllüleri tebrik etti.

