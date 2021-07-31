Erzurum'da hafif ticari araç istinat duvarına çarptı: 1 ölü,1 yaralı

Erzurum'da hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Atilla Kartal'ın kullandığı (60) 25 NE 471 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Ardahan kara yolu Şenkaya ilçesi Hoş Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile hafif yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen aynı araçtaki A.K, Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kartal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz