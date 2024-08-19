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  4. Erzurum'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzurum'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA AA
19.08.2024 10:41
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Erzurum'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Erzurum'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Horasan ilçesinden Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi istikametine giden İkram Mertdede'nin kullandığı 01 BYL 51 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Ağrı kara yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Mertdede ile araçtaki Şükran Mertdede, Ekrem Mertdede, Kesime Mertdede ve Nisanur Mertdede ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Şükran Mertdede, kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Express
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Erzurum Hafif ticari araç düştü şarampol

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