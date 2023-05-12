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Erzurum’da Hemşireler Haftası Kutlaması yapıldı

12.05.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Mayıs Dünya Hemşireler Haftası nedeniyle, Türk Hemşireler Derneği Erzurum Şubesi’nce Atatürk anıtına çelenk koyarak anma programı düzenledi.

Erzurum’da Hemşireler Haftası Kutlaması yapıldı

Türk Hemşireler Derneği Erzurum Şubesi tarafından Havuzbaşı’nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk konuldu, saygı duruşunun ardından ve İstiklal Marşı okundu. Türk Hemşireler Derneği Erzurum Şube Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Görevlisi Raziye Kale, burada yaptığı basın açıklamasında, hemşirelerin sağlık politikalarına etkin rol alma yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

‘HEMŞİRELERİMİZ BİZİM TEK GELECEĞİMİZ’

Şube Başkanı Raziye Kale, son yıllarda küresel ve ulusal düzeyde yaşanan afetler ve felaketlerin her yerde ve her koşulda en önce ve kesintisiz sürdürülmesi gereken hizmetlerin başında sağlık hizmetleri geldiğini ifade ederek yaptığı açıklamada,’’ Sağlık hizmetlerinin yüzde sekseninin uygulayıcısı ise hemşirelerdir. Halkın hak ettiği sağlık bakımını alabilmesinin garantisi hemşirelerdir. Adil ve insan merkezli bakıma erişmenin ve sürdürmenin garantisi hemşirelerdir. Küresel sağlık sorunlarının üstesinden gelmede, küresel sağlığa erişme ve geliştirmede kilit sağlık çalışanları hemşirelerdir. Daha sağlıklı toplumlar, gelişen ekonomi ve güçlü uluslar için kilit sağlık çalışanları hemşirelerdir.” dedi.

“HEMŞİRELERİN SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ”

Hemşirelerin görünmez ve tükenmez bir kaynak olarak görülmeye devam edildiğini vurgulayan Türk Hemşireler Derneği Erzurum Şube Raziye Kale “ Pandeminin etkilerinin devam ettiği, deprem felaketinin açtığı yaraların acısını ilk günkü gibi hissettiğimiz bu günlerde hemşireler, olumsuz çalışma koşulları, aşırı iş yükü, ekonomik zorluklar, baskı, mobbing, şiddet gibi pek çok olumsuzlukla mücadele etmeye devam etmekte, tükenmekte, emekli olmakta, göç etmektedir. Hemşirelerin refahını sağlayamıyoruz, bireysel sağlıklarını koruyamıyoruz, meslekte tutamıyoruz. Dolayısıyla sağlık hizmetlerinin niteliği ve geleceği tehdit altındadır; 2023 yılında dünyadaki hemşire açığı 30 milyonu bulmuştur. Küresel bir kriz olarak da ifade edilen hemşire işgücündeki açık, hemşire göçünün söz konusu olduğu büyük bir sorundur.” şeklinde konuştu.

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ 90 YAŞINDA

Ülke olarak hemşirelik mesleğine yatırım yapılması gerektiğini anlatan Kale, şöyle konuştu, “Bir başka ifadeyle sağlık hizmetlerine yatırım yapmamız, geleceğimize yatırım yapmamız gerekmektedir. Cumhuriyetimizin 100. yılında, 90. yaşını kutlayan Türk Hemşireler Derneği olarak, Cumhuriyetin hemşireleri olarak, hemşire istihdamına, hemşirelerin işte tutulmasına, çalışma koşullarımıza öncelik verilmesi hassasiyet gösterilmesini talep ediyoruz. Mesaide baskıdan, mobbingden, şiddetten arındırılmış ve iş barışı sağlanmış çalışma ortamları için gerekli önlemleri alınız. Hemşireliğin deneyimli ve güvenilir sesi olarak, 90 yıllık tecrübesiyle toplumuza hak ettiği bakımı sunabilecek nitelikte bir hemşirelik için mücadele eden derneğimizin sağlık politikalarında aktif rol almasını desteklenmesini arzu ediyoruz. Hemşirelik haftası vesileyle depremden etkilenen herkesin acısını paylaşıyor, deprem nedeniyle kaybettiğimiz meslektaşlarımızı, öğrencilerimizi ve tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyoruz.”

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