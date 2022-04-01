Erzurum'da "Hutbe Okuma Yarışması 3. Bölge Finali" düzenlendi

Erzurum'da 11 ilden imam hatip lisesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Hutbe Okuma Yarışması 3. Bölge Finali"nde Muhammet Enes Cüya birinci oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürlüğü ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Lalapaşa Camisi'nde düzenlenen programa, Erzurum, Bayburt, Ardahan, Kars, Bingöl, Muş, Gümüşhane Artvin, Erzincan, Iğdır ve Ağrı'dan imam hatip lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri katıldı.

Jüri başkanlığını Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve jüri üyeliğini Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Öğr. Üyesi Prof. Dr. İsmail Altun, aynı fakülteden Doç. Dr. İbrahim Tetik, Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zeki Koçak ve Ulu Cami İmam Hatibi Abdulkadir Düzenli'nin yaptığı yarışmada, öğrenciler minbere çıkıp hutbe okudu.

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu Erzurum'daki 3 Temmuz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Enes Cüya birinci, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Buğra Aktaş ikinci, Iğdır Şehit Emin Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Davut Güneş ise üçüncü oldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrencilere jüri üyeleri ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz tarafından çeşitli ödül ve hediye verildi.

Programda konuşan Kaygusuz, ramazan aynının hayırlara vesile olmasını dileyerek, yarışmaya katılan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Yarışmada finale katılanları tebrik eden Kaygusuz, "Kaybedeni olmayan programı idrak ettik. Pırıl pırıl 11 gencimiz Türkiye'nin en köklü camisinde hutbe okudu. Bana göre herkes bu yarışmanın kazananı, çünkü böyle bir camide böyle bir jüri karşısında hutbe okumak büyük başarıdır. "dedi.

Kaygusuz, programa destek veren kurum müdürleri ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

İl Müftüsü Yıldırım da finale kalan ve dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki hayatlarında başarı diledi.

