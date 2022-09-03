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Erzurum'da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

03.09.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

Erzurum'da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semti Tepe Mezarlık Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Semt Garajı'nda başlayıp cadde ortasındaki iş yerleri ile çay ocaklarının olduğu alana taşan, sopaların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Polislerce güçlükle sonlandırılan kavga sonrası yaralananlar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karışan gruptakilerin akraba oldukları belirtildi.

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