Erzurum'da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semti Tepe Mezarlık Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Semt Garajı'nda başlayıp cadde ortasındaki iş yerleri ile çay ocaklarının olduğu alana taşan, sopaların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Polislerce güçlükle sonlandırılan kavga sonrası yaralananlar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karışan gruptakilerin akraba oldukları belirtildi.

