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Erzurum'da iki gün önce tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışması sürüyor

07.08.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da iki gün önce tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışması sürüyor

Erzurum'un İspir ilçesinde iki gün önce tünelde sele kapılan işçinin bulunması için olumsuz hava koşulları nedeniyle gece durdurulan arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Çamlıkaya Mahallesi'nde iki gün önce akşam saatlerinde etkili olan ve sele dönüşen sağanak nedeniyle bölgede yapımı devam eden Hidroelektrik Santrali (HES) tünelinde çalışırken sele kapılan Mustafa Aksöyek'in (39) bulunması için jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince başlatılan arama çalışmaları gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle durdu.

Günün ağarmasıyla ekiplerce yeniden başlatılan arama çalışmalarına, AFAD'a bağlı dalgıçlar ile belediyelere ait iş makineleri destek de veriyor.

Yüksekliği yaklaşık 4 metre, uzunluğu ise 400 metre civarındaki tünel içinde olduğu sanılan işçinin bulunması için ekiplerin tüneldeki çamurlu suyu boşaltma çalışması sürüyor.

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