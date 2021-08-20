Erzurum'da iki hafta önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Erzurum'un İspir ilçesinde, 15 gün önce tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çamlıkaya Mahallesi'nde selin bastığı yapımı süren Hidroelektrik Santrali (HES) tünelinde çalışırken kaybolan işçi Mustafa Aksöyek'i (39) bulmak için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince başlatılan arama çalışmaları, bölgede etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman kesintiye uğrasa da devam ediyor.

Arama çalışmalarına, çevre illerden AFAD ekiplerinin yanı sıra Erzurum AFAD'a bağlı dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve belediyelere ait iş makineleri de destek sağlıyor. Bölgede 2 grup halinde görev yapan ekipler, 4 metre yükseklik ve 400 metre uzunluğundaki tünelin içinde biriken su ve balçık yığınlarını tahliye edip tünelden çıkarılan çamur birikintilerini büyük titizlikle kontrolden geçiriyor.

Bölgede bir süre önce etkili olan yağış nedeniyle biriken suyu tahliye etmeye çalışan ekipler, tünelin iç kısmında yer alan ve "cep" olarak adlandırılan 7 metrelik alana ulaştı. Buradaki su tahliyesinin ardından "cep" bölgesini geçerek ilerlemeyi sürdüren ekipler, Aksöyek'i bulmak için tüneldeki yoğun su ve oluşan balçığa rağmen çalışmalarını gece gündüz demeden devam ettiriyor.

İspir'in Çamlıkaya Mahallesi'nde 15 gün önce akşam saatlerinde etkili olan sağanakta, bölgede yapımı devam eden HES tünelinde çalışan Mustafa Aksöyek sele kapılmıştı.

