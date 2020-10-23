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Erzurum'da iki mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

ERZURUM HABERLERİ  | 23.10.2020 15:18 | Son Güncelleme

Erzurum'da iki mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Erzurum'un Oltu ilçesinde iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Süleymanlı ve Çatak mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca iki mahallenin 14 gün karantinaya alınmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, bu süreçte mahalleye giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, son dönemde, bu mahallede yaşayanlarla temas eden vatandaşların da İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurması istendi.

İlçenin Nüğürcük Mahallesi de bazı kişilerin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 2 hafta karantinaya alınmıştı.

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