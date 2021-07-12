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Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

12.07.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Sarısaz Mahallesi mevkisinde, Emine Kaya idaresindeki 34 TY 4277 plakalı otomobil, ana yolda manevra yaparken, Ömer Toksoy yönetimindeki 25 ENR 25 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ziya ve Bilal Toksoy, Ahmet Mustafa ve Fatma İrem Kaya, Muhammet Emir, Elif Nisa ile Songül Dilek yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı.

Oltu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Songül Dilek (45) ve Ahmet Mustafa Kaya (4), Erzurum'a sevk edildi.

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