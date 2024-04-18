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Erzurum'da iki üniversite öğrencisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

AA AA
18.04.2024 15:58
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Erzurum'da üniversite kampüsünde çıkan kavgada 1'i ağır 2 öğrenciyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Erzurum'da iki üniversite öğrencisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Atatürk Üniversitesi kampüs girişinde iki grup üniversite öğrencisi arasında çıkan kavgada M.S.B. (22) ile A.B'yi (22) bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınan Y.E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Zanlı Y.E.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Atatürk Üniversitesi kampüs girişinde dün akşam iki grup üniversite öğrencisi arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. A.B. ile ağır yaralanan M.S.B. kampüs içerisinde uygulama yapan trafik polislerinin yanına giderek yardım istemiş ve ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Şüpheli Y.E.B. ise polis ekiplerince otomobilde yakalanmıştı.

Erzurum'da üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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