Erzurum’da ilçelerde eğitime kar engeli

Bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi, ekiplerin yollarda karla mücadelesi sürüyor.

24 saat aralıksız yağan kar Erzurum şehir merkeziyle birlikte özellikle güney ilçelerde yaşamı zorlaştırdı. Tekman ilçesinde yolda kalan ambülans Büyükşehir ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Hem belediye hem de Karayolları ekipleri yollarda trafik akışında sorun yaşanmaması için çalışıyor.

Bu arada Erzurum Valiliği bazı ilçelerde okulların eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada; “Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle; Aşkale ve Horasan ilçelerimizde kırsal mahalle okullarımızda ve taşımalı eğitime, Karayazı, Narman ve Tortum ilçelerimizde; taşımalı eğitime, Köprüköy ilçemizde; kırsal mahalle okullarımızdaki taşımalı eğitime, Çat ve Tekman ilçelerimizde eğitime, salı günü (21.11.2023) 1 gün süre ile ara verilmiştir. Pasinler İlçemizde, şiddetli rüzgar ve düşük sıcaklığın oluşturduğu buzlanma nedeniyle, kırsal mahalle okullarımızda ve taşımalı eğitime, bugün (21.11.2023) 1 gün süre ile ara verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

