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  4. Erzurum'da İran plakalı otomobilde 14 kilo 450 gram afyon sakızı ele geçirildi

Erzurum'da İran plakalı otomobilde 14 kilo 450 gram afyon sakızı ele geçirildi

ERZURUM HABERLERİ  | 15.01.2020 22:07 | Son Güncelleme

Erzurum'da İran plakalı otomobilde 14 kilo 450 gram afyon sakızı ele geçirildi

Erzurum'da İran plakalı otomobilin yakıt deposuna "zulalanmış" 14 kilo 450 gram afyon sakızı ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolu Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdukları İran plakalı araçta, şüphe üzerine arama yaptı.

Otomobilde depo açma aparatı gören ekipler, narkotik köpeğinin arka koltuğa yoğun tepki vermesi üzerine aracın depo kapağını söktü.

Polisler depo içinde pet şişelere konulmuş 14 kilo 450 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Olayla ilgili, araçtaki İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Afyon Sakızı Erzurum Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü yakıt deposu

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