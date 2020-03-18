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Erzurum'da iş yerlerinde stok denetimi yapılarak satış faturaları incelendi

ERZURUM HABERLERİ  | 18.03.2020 16:23 | Son Güncelleme

Erzurum'da iş yerlerinde stok denetimi yapılarak satış faturaları incelendi

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının fırsata dönüştürülmesini engellemek amacıyla iş yerlerinde kapsamlı denetim yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler eczane, ecza deposu ve medikalciler başta olmak üzere lokanta, berber, market ve perakende satış noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını inceleyen ekipler, maske ve dezenfektan ürünlerin yanı sıra gıda ürünlerinin de alış ve satış faturalarını gözden geçirdi.

Ecza depolarında da stoklama olup olmadığının araştırıldığı denetimlerde, medikalciler de dahil olmak üzere son iki aylık dönemin tüm alışveriş kayıtları tek tek incelendi.

Öte yandan vatandaşların fiyatlar konusu başta olmak üzere, karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu "Alo 175" hattına bildirmeleri çağrısı yapıldı.

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Denetim ekipler Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Kovid-19 Ticaret İl Müdürlüğü

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