YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Erzurum’da Isparta rüzgarı

Erzurum’da Isparta rüzgarı

ISPARTA HABERLERİ  | 15.02.2020 16:16 | Son Güncelleme

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı 2020 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Snowboard Türkiye Şampiyonası PSL yarışları Erzurum’da gerçekleştiriliyor.Okul Sporları Snowboard Türkiye Şampiyonası PSL Genç Erkeklerde Isparta Final Akademi Fen Lisesi öğrencisi Doğukan Özan yarışmada Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı 2020 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Snowboard Türkiye Şampiyonası PSL yarışları Erzurum’da gerçekleştiriliyor.
Okul Sporları Snowboard Türkiye Şampiyonası PSL Genç Erkeklerde Isparta Final Akademi Fen Lisesi öğrencisi Doğukan Özan yarışmada Türkiye birincisi oldu. PSL Genç Erkeklerde Isparta Spor Lisesi öğrencisi Enes Perçemkaya Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. PSL Küçük Erkeklerde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Şehit Mustafa Gözütok Orta Okulu öğrencisi Mehmet Emin Perçemkaya Türkiye 1. olurken, PSL Küçük Kızlarda İstanbul Ticaret Odası (İTO) Şehit Mustafa Gözütok Orta Okulu öğrencisi Merve Nur Yavuz, Türkiye dördüncüsü oldu.
Öte yandan yarışmada duygu yüklü anlar yaşandı. PSL Genç Erkeklerde Isparta Final Akademi öğrencisi Doğukan Özan, birincilik ödülünü babasından aldı. Aynı zamanda Isparta Kayak İl Temsilcisi olan Celal Özcan, duygu yüklü anlar yaşadığını belirterek, "Tertip komitesi büyük incelik göstererek madalya için de beni çağırdı. Başarıların daim olsun. Kayakta oğlumun yanı sıra diğer sporcularımızında derece alması beni çok mutlu etti. Ispartamıza en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Her okula can dost

Her okula can dost

Isparta Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:42
Öğle
13:17
İkindi
16:15
Akşam
18:42
Yatsı
19:59

Isparta Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Büşra Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Taşlıpınar Eczanesi
Egirdir
Yeni Eczaneeczanesi
Gelendost
Erturan Eczanesi
Keciborlu
Can Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Milletvekillerini duygulandıran ziyaret

Milletvekillerini duygulandıran ziyaret

Erdeğer: " Herkes ihtiyacı kadar ekmek alsın "

Erdeğer: " Herkes ihtiyacı kadar ekmek alsın "

Badmintonda Türkiye Finaline kalan iller belli oldu

Badmintonda Türkiye Finaline kalan iller belli oldu

Isparta ve Burdur’dan ortak Antrenör Gelişim Semineri

Isparta ve Burdur’dan ortak Antrenör Gelişim Semineri

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.