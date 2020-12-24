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Erzurum'da jandarmadan çocuklara uzaktan eğitimle trafik dersi

ERZURUM HABERLERİ  | 24.12.2020 13:02 | Son Güncelleme

Erzurum'da jandarmadan çocuklara uzaktan eğitimle trafik dersi

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki jandarma trafik timleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören ilkokul öğrencilerinin dersine çevrim içi katılarak trafik kuralları konusunda bilgilendirme yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Uzundere 8. Jandarma Trafik Tim Komutanlığında görevli Uzman Jandarma Çavuş Gökhan Subay, Çağlayan Mahallesi'ndeki Şelale İlkokuluna giderek 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı program üzerinden uzaktan eğitimle trafik dersi verdi.

Öğrencilere sürücüler, yolcular, yayalar ve çocukların uyması gereken trafik kuralları konusunda bilgi veren Subay, öğrencilerden derslerde öğrendiklerini ailelerine de aktarmalarını istedi.

Öğrenci ve öğretmenler de derse katılımlarından dolayı Subay'a ve jandarma trafik timlerine teşekkür etti.

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