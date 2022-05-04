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Erzurum'da jandarmadan helikopterli bayram trafiği denetimi

04.05.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da jandarmadan helikopterli bayram trafiği denetimi

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde helikopterle Erzurum'u çevre illere bağlayan kara yolunda trafik denetimi yaptı.

Erzurum Devlet Hava Meydan Komutanlığından havalanan helikopterle ilk olarak kent semalarında sorumluluk bölgelerindeki araç yoğunluğunu denetleyen ekipler, daha sonra rotalarını Erzurum-Ağrı kara yoluna çevirdi.

Trafiği havadan kontrol eden ekipler, hatalı ve trafik kurallarına uymayan sürücüleri, telsiz aracılığıyla kontrol noktasındaki ekiplere bildirdi.

Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ekipler, özellikle Köprüköy ilçesindeki trafik kontrol noktasında ağır tonajlı araçlar ile bayram tatil dönüşüne çıkan otobüs ve otomobilleri durdurarak kontrol yaptı.

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