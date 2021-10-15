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Erzurum'da jeotermal kaynaklar sayesinde kışın da domates üretilecek

15.10.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan: - "Projeyle termal kaynak ve biyokütlesel atıkları kullanarak yılın tamamında domates üretimi yapacak ve istihdam oluşturacağız"

Kışın çetin geçtiği Erzurum'da termal kaynak ve biyokütlesel atıklarla her mevsim domatesin üretilebileceği seraların kurulumuna başlandı.

Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Sanayi Bakanlığının destekleriyle projelendirilen Ilıca semtindeki 13 dönümlük arazide gerçekleştirilen "Biyokütle Enerji Destekli Jeotermal Domates Seracılığı Projesi" ile tarımsal üretime yeni bir boyut kazandırılması hedefleniyor.

Termal kaynakların yanı sıra kentte toplanan evsel bağ bahçe ve tarımsal atıkların ısı enerjisine dönüştürüleceği sistemle kurulan seralarda, domates üretimi yaz kış aksamayacak.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bu yatırımla tarımsal üretimde çeşitlilik sağlanıp çevrenin koruma altına alınacağını belirtti.

İlçede yıllık 70 bin tonun üzerinde evsel bağ bahçe ve tarımsal atık oluştuğunu ifade eden Orhan, şunları kaydetti:

"Projeyle termal kaynak ve biyokütlesel atıkları kullanarak yılın tamamında domates üretimi yapacak ve istihdam oluşturacağız. Bahse konu atıkları önce toplayıp ardından kuracağımız sistemle enerjiye dönüştürecek ve son olarak da bu enerjiyi yine seralarımızı ısıtmak için kullanacağız. Kışın çok soğuk günlerinde şayet termal sularımız seraları ısıtmak için yeterli gelmezse o zamanlarda da bu enerjiyi kullanacağız. Böylece hem örtü altı üretimimize süreklilik kazandırmış hem de domates üretimi için ihtiyaç duyulacak ısı ve nem ortamını oluşturarak seralarımızı üretime elverişli hale getireceğiz."

Orhan, kasımın sonuna doğru üretimin başlamasıyla termal seralarda aylık 25 ton domates üretileceğini aktardı.

Topraksız tarım uygulaması yapacakları seraların, Türkiye'de bu ölçekteki en büyük sera olma özelliğini taşıdığını kaydeden Orhan, "Seralarımızda, domates üretimi için Cocopeat sistemini kullanacağız. Bitkilerdeki tozlaşma ya da diğer tabirle döllenme ihtiyacını ise bu iş için özel olarak yetiştirilmiş arılarla gerçekleştireceğiz. Bu arılar bal yapmıyor, sadece bitkilerin polenleşmesini sağlıyor. Süreç sonunda Türkiye’nin en yüksek rakımda yetişen ve yine Türkiye’nin en lezzetli ve besleyici domatesini Erzurum’da üretmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Orhan, üretim sürecindeki nitelikli eleman ihtiyacı için kentte yeni kurulan Tarım ve Hayvancılık Lisesinden faydalanacaklarına ve öğrencilerin seralarda uygulamalı eğitim görüp staj sonrasında istihdam imkanı bulacağına işaret ederek, bu lisenin Erzurum'a kazandırılmasında büyük rol oynayan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'e de teşekkür etti.

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