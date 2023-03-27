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Erzurum'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

27.03.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un Aziziye ilçesinde farklı trafolardan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Mart'ta Demirgeçit Mahallesi'nde güneş enerji sistemi şantiyesindeki 5 trafodan piyasa değeri yaklaşık 800 bin lira olan bakır kabloların çalınması üzerine harekete geçti.

Yaptıkları çalışmayla şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, araçlarıyla kaçmaya çalışan M.A. ve Ö.B'yi takip sonucu Aşkale jandarma arama ve kontrol noktasında durdurarak yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Hırsız Erzurum jandarma kablo

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