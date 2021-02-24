Erzurum’da kaçak sigara operasyonu

Erzurum’un Pasinler ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen kaçak tütün ve sigara operasyonunda 35 kilogram kıyılmış sarmalık tütün ve çok sayıda makaron ele geçirildi.

Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde, Erzurum ili Pasinler ilçesinde ikamet eden 2 şüpheli şahsın kaçak tütün ve sigara sattığı bilgisi alındı. Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden şüpheli şahısların evinde ve işyerinde yapılan aramada 35 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 53 adet doldurulmuş makaron, 5 bin 625 gram nargile tütünü, ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir” denildi.

