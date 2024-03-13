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Erzurum’da KADES programı hakkında bilgilendirme çalışmaları sürüyor

İHA İHA
13.03.2024 13:58
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince 2024 yılı içerinde; KADES uygulamasının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Erzurum’da KADES programı hakkında bilgilendirme çalışmaları sürüyor

2018 yılında geliştirilen ve hali hazırda yaklaşık 5.1 milyon Kadınımız tarafında kullanılmakta olan Kadın Destek Uygulamasının (KADES) yaygınlaştırılması kapsamında 2024 yılı sonuna kadar en az altı milyon altı yüz bin indirme sayısına ulaşılmasına yönelik Erzurum’da da yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, “Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce (ŞÖNİM) “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği” 8 Mart 2024 tarihinde MNG AVM’ de kamu kurumları ve STK’lar katılımıyla stant kurulmuş 520 broşür dağıtılmış 500 kadın 150 erkek vatandaş olmak üzere 650 vatandaşa bilgilendirme yapılırken Yakutiye Kaymakamlığı İlçe Proje Ofisi tarafından 8 Mart 2024 günü Nene Hatun Kültür Merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında 180 el broşürü dağıtıldı, 350 Kadın vatandaşımıza KADES programı hakkında bilgilendirme yapıldı” ifadelerine yer verildi.

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