Erzurum'da kafede çıkan yangında iş yeri sahibi dumandan etkilendi

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir kafede çıkan yangın hasara neden oldu.

Muratpaşa Mahallesi 1. Vaniefendi Caddesi'ndeki bir kafenin mutfak kısmında yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.

Dumandan etkilenen kafenin sahibine ise ambulansta müdahale edildi.



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