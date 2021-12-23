Erzurum'da kalp kapakçığı yetmezliği olan hasta göğüs kafesi açılmadan ameliyat edildi

Erzurum'da kalp kapakçığında yetmezlik ve darlık tespit edilen 60 yaşındaki Belkıs Şenol, Şehir Hastanesinde 3 santimetrelik kesiyle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kentte 6 çocuk annesi 60 yaşındaki Belkıs Şenol, nefes darlığı şikayetiyle bir süre önce Erzurum Şehir Hastanesine başvurdu.

Doktorlarca yapılan tetkik ve kontrollerde kalp kapakçığında yetmezlik ve darlık belirlenen Şenol, Kalp ve Damar Cerrahisi Servisine yatırıldı.

Burada servisin Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın ve ekibince ameliyata alınan Şenol, "minimal invazif" adı verilen yöntemle yaklaşık 3 santimetrelik kesiyle, göğüs kemiği kesilmeden yapılan ameliyatla klasik ameliyata göre daha kısa sürede iyileşip hastaneden de kısa sürede taburcu edildi.

Prof. Dr. Kaygın, gazetecilere yaptığı açıklamada, nefes darlığı şikayetiyle kliniklerine başvuran hastaya, yapılan tetkikler sonucu "mitral kapak" olarak bilinen kalp kapakçığında yetmezlik ve darlık teşhisi konulduğunu söyledi.

Hastanın ameliyatla sağlığına kavuştuğunu belirten Kaygın, "Hastamızın ameliyatını normal klasik göğüs kemiğini boydan boya yaklaşık 20 santimetrelik kesi yapmadan, meme altından 3 santimetrelik kesiyle gerçekleştirdik. Bu küçük kesiyle yapılan ameliyat hastanın yoğun bakımdan daha kısa zamanda servise çıkmasını ve kısa sürede taburcu edilmesi sağlıyor." dedi.

Kaygın, küçük kesiyle yapılan ameliyatın hastalarda yaşam kalitesini artırıp üst düzey konfor sağladığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Normalde klasik kesiyle ameliyatlarda, hasta 3 ay kadar yan yatmadan sırt sütü yatar pozisyonda günlerini geçiriyordu ama bu mini kesiyle herhangi bir sıkıntı olmadan günlük yaşamını normal ameliyat öncesi nasılsa aynı şekilde devam ettiriyor. Hastamız gayet iyi ve şifayla taburcu ediyoruz."

Hasta Şenol da ameliyat öncesi nefes darlığı rahatsızlığının ileri seviyede olduğunu belirterek, "Kaygın hocam ve ekibine teşekkür ederim. Ameliyattan sonra kalp rahatsızlığım geçti. Şimdi çok çok şükür iyiyim." dedi.

Belkıs Şenol'un annesi Bülent Şenol ise annesinin ameliyat öncesi sağlık durumunun iyi olmadığını, Kaygın ve ekibince yapılan başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

