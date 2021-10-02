Erzurum'da kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Erzurum'un İspir ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Rize'den İspir istikametine seyir halindeki Emre Özdoğan idaresindeki inşaat malzemesi yüklü 69 AAF 627 plakalı kamyon, Yukarı Özbağ Mahallesi Dörtyol mevkisinde uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Özdoğan ile yanındaki Gökhan Nas'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler otopsi için İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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