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Erzurum'da kar sularının oluşturduğu menderesler büyülüyor

13.06.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da kar sularının oluşturduğu menderesler büyülüyor

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Erzurum'un 1400 rakımlı Aşkale ilçesinde, kar sularının oluşturduğu küçük gölet ve menderesler, görenleri hayran bırakıyor.

Kente 25 kilometre uzaklıktaki Aşkale ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan kar kütleleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla erimeye başladı.

Kar suları, Daphan Ovası'nın yer aldığı düzlük alanda küçük gölet ve menderesler oluşturdu.

Büyüleyici güzelliğe sahip göletler ve doğanın kılcal damarları gibi kıvrılan menderesler, drone ile görüntülendi.

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