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Erzurum'da kar timleri, kilometrelerce yol ağında karla mücadele ediyor

25.01.2021 18:42 | Son Güncelleme:
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Erzurum'da kar timleri, kilometrelerce yol ağında karla mücadele ediyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, il genelinde hasta kurtarma ve yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte 1500 personel ve 1000 araçla karla mücadeleyi yürüten ekipler, 1335 mahalle ve bağlı yerleşimlerinin yol ağında gece gündüz görev yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kar timlerinin kent merkezinde olduğu gibi kırsalda da cansiperane görev yaptığını belirtti.

Ekiplerin, kırsal bölgelerde yürüttüğü yol açma çalışmalarının yanı sıra hasta kurtarma operasyonlarına da destek verdiğini vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız çetin kış şartlarında yolda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtardı. Yine yol açma çalışmalarında 12 ayrı vakaya müdahale ederek yolda kalan hastalarımızı sağlık kuruluşlarımıza ulaştırdık."

Sekmen, vatandaşların karla mücadeleye ilişkin bildirimlerini 444 16 25 numaralı çağrı merkezine iletebileceklerini ifade etti.

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