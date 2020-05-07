Erzurum'da karantinası sona erenlerin minnettarlıkları mektup dizelerine yansıdı

"Bu sürece dair hiçbir şeyi unutmayacağım. Bu anı tasvirleştirip zihnime yerleştirdim. Türk Hava Yolları uçağının Suudi havalimianına indiğindeki gözyaşlarımızı, sevincimizi, kızlarımın 'Tayyip dedem bizi burda bırakmaz dedik, inanmadınız bakın işte bırakmadı' demelerini asla ve asla unutmayacağım. Şahit ol ey tarih! Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hiçbir vatandaşını mahrum bırakmadı, her ülkeye umut oldu. Daim olsun vatanımız."

Vatandaşlardan Ömer Faruk Bekret de mektubunda, "Bir çok ülkenin, değil ülke vatandaşlarının ülkelerine tahliyelerini gerçekleştirmesini, tedavilerine bile güç yetiremediği bu günlerde, devletimizin güç ve kuvvetini tüm dünyada hissedenlere, güç ve kuvvetini idrak edip takdir edenlere, kızıl elma sevdalılarına selam olsun. Medine'de durumumuz vahimdi. Büyüklerimiz sağ olsun bizi tahliye ettiler. Başta reisimiz, canımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bizleri bu kaldığımız yurtta ağırlayan herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

İsimsiz bırakılan bir mektupta ise şunlar kaydedildi:

"Karantinamızın son günü nasıl geçti anlamadık. Başta Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bizleri en iyi şekilde ağırlayan herkese, emek veren yurt görevlilerine teşekkür ederiz. Bir kez daha anladık ki, bizim vatanımız asla vatandaşlarını yalnız bırakmaz, bırakmıyor. Sığınılacak tek liman, güvende hissedilecek tek vatan, bizim vatanımız."

