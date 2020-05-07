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Erzurum'da karantinası sona erenlerin minnettarlıkları mektup dizelerine yansıdı

ERZURUM HABERLERİ  | 07.05.2020 11:19 | Son Güncelleme

Erzurum'da karantinası sona erenlerin minnettarlıkları mektup dizelerine yansıdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında, Suudi Arabistan'dan Erzurum'a getirilen 182 Türk vatandaşı, karantina süreleri dolduktan sonra kentten ayrılırken yaşadıkları hatıraları kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında ülkeye getirilen Türk vatandaşları, yaşadıkları hatırları gün gün kağıtlara yazıp odalarına bıraktı.

Hemen hemen her odaya mektup bırakan Türk vatandaşlarının yazılarında, duygu dolu ifadeler yer aldı.

"Sivas Kangal'dan Mükerrem" imzasıyla bırakılan mektupta, "Buradaki herkese teşekkür ediyorum. Bu hastalıkan, virüsten, vatan hainlerinden inşallah tez zamanda kurtuluruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun, hakınızı helal edin" ifadeleri yer aldı.

İsimsiz bir mektupta ise şu ifadeler kullanıldı:

"Bu sürece dair hiçbir şeyi unutmayacağım. Bu anı tasvirleştirip zihnime yerleştirdim. Türk Hava Yolları uçağının Suudi havalimianına indiğindeki gözyaşlarımızı, sevincimizi, kızlarımın 'Tayyip dedem bizi burda bırakmaz dedik, inanmadınız bakın işte bırakmadı' demelerini asla ve asla unutmayacağım. Şahit ol ey tarih! Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hiçbir vatandaşını mahrum bırakmadı, her ülkeye umut oldu. Daim olsun vatanımız."

Vatandaşlardan Ömer Faruk Bekret de mektubunda, "Bir çok ülkenin, değil ülke vatandaşlarının ülkelerine tahliyelerini gerçekleştirmesini, tedavilerine bile güç yetiremediği bu günlerde, devletimizin güç ve kuvvetini tüm dünyada hissedenlere, güç ve kuvvetini idrak edip takdir edenlere, kızıl elma sevdalılarına selam olsun. Medine'de durumumuz vahimdi. Büyüklerimiz sağ olsun bizi tahliye ettiler. Başta reisimiz, canımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bizleri bu kaldığımız yurtta ağırlayan herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

İsimsiz bırakılan bir mektupta ise şunlar kaydedildi:

"Karantinamızın son günü nasıl geçti anlamadık. Başta Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bizleri en iyi şekilde ağırlayan herkese, emek veren yurt görevlilerine teşekkür ederiz. Bir kez daha anladık ki, bizim vatanımız asla vatandaşlarını yalnız bırakmaz, bırakmıyor. Sığınılacak tek liman, güvende hissedilecek tek vatan, bizim vatanımız."

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Anahtar Kelimeler:
anılar Erzurum karantina süresi Kovid-19 Suudi Arabistan

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