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Erzurum'da karantinaya alınan mahalleler drone ile görüntülendi

ERZURUM HABERLERİ  | 16.04.2020 17:50 | Son Güncelleme

Erzurum'da karantinaya alınan mahalleler drone ile görüntülendi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahalleleri drone ile görüntüledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Horasan'ın Eğertaş ile Aşağı Eğertaşlar, Karayazı'nın Ulucanlar, Aşkale'nin Merkez Gölören, Tekman'ın Mescitli ve Çat'ın Göbekören mahalleleri, geçen günlerde bazı vatandaşların koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.

Söz konusu mahallelerin karantinaya alınmasının ardından 228 hanede 1305 vatandaşın her gün sağlık taramasını yapan ekipler, muhtarlar aracılığıyla şikayeti olan vatandaşların da kontrollerini gerçekleştiriyor.

Güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye alındığı mahallelerde vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.

Jandarma ekiplerince drone ile görüntülenen mahallelerin sokaklarında kimsenin olmadığı gözlendi.

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drone Erzurum Karantina

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