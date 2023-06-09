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Erzurum'da kargo aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

09.06.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da kargo aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Erzurum'da kargo aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Turgut Kızıler idaresindeki 25 ADB 012 plakalı otomobil ile Cengiz Dumlu yönetimindeki 25 SD 878 plakalı kargo aracı, merkez Yakutiye ilçesi Sanayiciler Sitesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Sadullah Sıra, Ertürk Karaman, Ali Şener ve Mustafa Çutelli yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Kızılel, Dumlu, Sıra, Karaman ve Şener, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Çutelli'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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