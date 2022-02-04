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Erzurum'da karısıyla tartışan eş kent güvenlik kameralarına saldırdı

04.02.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da karısıyla tartışan eş kent güvenlik kameralarına saldırdı

Erzurum'da öfkeli bir kocanın, eşiyle tartıştıktan sonra, kendisine hakim olamayıp Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına saldırdığı an saniye saniye kayıt altına alındı.

Yakutiye İlçesi Topdağı Caddesi'nde 30 Ocak'ta meydana gelen olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünün basınla paylaştığı görüntülerde, eşiyle tartışan İbrahim Ş'nin evden çıktıktan sonra eline aldığı merdivenle kameraların bulunduğu alana doğru yürüdüğü yer aldı.

Şahsın merdiveni kameraların bulunduğu çelik direğe dayayarak, yukarı tırmandığı ve sonra elindeki demir parçasıyla kameraları kırmaya çalıştığı anlar ise KGYS tarafından kayıt edildi.

İbrahim Ş'nin daha sonra merdivenden inerek karşı yönde olan diğer kameralara taş attığı yine kamera kayıtlarına yansıdı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, eşinin kendisinden şikayetçi olması üzerine kameralara saldırdığını söylediği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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