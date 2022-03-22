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Erzurum'da karlı arazide yiyecek arayan yabani domuz sürüsü görüntülendi

22.03.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da karlı arazide yiyecek arayan yabani domuz sürüsü görüntülendi

Erzurum'da karla kaplı arazide yiyecek arayan yabani domuzu sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte ilkbahar mevsiminde etkili olan kar yağışının ardından arazilerin tamamen karla kaplanması, yaban hayvanlarının da yiyecek bulmakta güçlük çekmesine yol açtı.

Erzurum-Aşkale kara yolunun Aziziye ilçesi mevkisindeki Karasu Köprüsü yakınına kadar gelip, karla kaplı tarlalarda yiyecek arayan yabani domuzlar, yoldan geçen vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kayıtlarda, yabani domuz sürüsünün, bir süre burada yiyecek aradıktan sonra kırsal kesime doğru bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

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