Erzurum’da kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Erzurum’da sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden kişilere 130 bin TL para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması olan kentler arasında yer alan Erzurum’da denetimler sıkı şekilde uygulanıyor. Kısıtlamanın olduğu iki günde il genelinde yasağa uymayan 77 kişiye 130 bin 687 TL idari para cezası kesildi.

Valilik tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında yer alan ilimizde son iki günde yasağa uymayan şahıslara yönelik; İl Emniyet Müdürlüğü’nce 65 kişiye 109.435 TL, İl Jandarma Komutanlığı tarafından ise 12 kişiye 21 bin 252 TL İdari Para Cezası uygulanmıştır. Toplamda 77 kişiye 130 bin 687 TL idari para cezası kesilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca vefa sosyal destek grubu üyelerince 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yardımcı olunmaya devam edildiği de kaydedildi.

