YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum’da kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Erzurum’da kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

ERZURUM HABERLERİ  | 02.05.2020 21:53 | Son Güncelleme

Erzurum’da sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden kişilere 130 bin TL para cezası kesildi.İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması olan kentler arasında yer alan Erzurum’da denetimler sıkı şekilde uygulanıyor.

Erzurum’da sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden kişilere 130 bin TL para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması olan kentler arasında yer alan Erzurum’da denetimler sıkı şekilde uygulanıyor. Kısıtlamanın olduğu iki günde il genelinde yasağa uymayan 77 kişiye 130 bin 687 TL idari para cezası kesildi.
Valilik tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında yer alan ilimizde son iki günde yasağa uymayan şahıslara yönelik; İl Emniyet Müdürlüğü’nce 65 kişiye 109.435 TL, İl Jandarma Komutanlığı tarafından ise 12 kişiye 21 bin 252 TL İdari Para Cezası uygulanmıştır. Toplamda 77 kişiye 130 bin 687 TL idari para cezası kesilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca vefa sosyal destek grubu üyelerince 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yardımcı olunmaya devam edildiği de kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardıTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardı
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Turizm cenneti Erdek’te kartpostallık görüntüler

Turizm cenneti Erdek’te kartpostallık görüntüler

Kuşadası’nda ormanlık alandaki kaçak hobi bahçeleri mühürlendi

Kuşadası’nda ormanlık alandaki kaçak hobi bahçeleri mühürlendi

Emet’te 100 aileye gıda ve alışveriş çeki yardımı

Emet’te 100 aileye gıda ve alışveriş çeki yardımı

Şahin, “Ekilmedik bir karış boş yer bırakmayıncaya kadar çalışacağız”

Şahin, “Ekilmedik bir karış boş yer bırakmayıncaya kadar çalışacağız”

Muğla'da aç kalan domuzlar devlet hastanesi bahçesine indi

Muğla'da aç kalan domuzlar devlet hastanesi bahçesine indi

Akademik personele online eğitim

Akademik personele online eğitim

Erzurum Namaz Vakitleri 2 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:07
Öğle
12:17
İkindi
16:07
Akşam
19:17
Yatsı
20:47

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Cumartesi

Yeni Bölge Eczanesi
Palandoken
Gez Eczanesi
Yakutiye
Serra Eczanesi
Yakutiye
Dadaşkent Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İlaç kullanmadan sivilce izlerinden kurtulmak mümkün

İlaç kullanmadan sivilce izlerinden kurtulmak mümkün

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Polise asılsız ihbar sürprizi

Polise asılsız ihbar sürprizi

Erzurum’da 5 Kişinin Öldüğü Trafik Kazasında Erdem Kaya, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Erzurum’da 5 Kişinin Öldüğü Trafik Kazasında Erdem Kaya, Son Yolculuğuna Uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.