Erzurum'da kızakla kayarken otomobilin altında kalan 2 çocuktan biri öldü, diğeri yaralandı

Erzurum'un Horasan ilçesinde evlerinin önünde kızakla kayarken mahalle arasından geçen otomobilin altında kalan iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

İnönü Mahallesi'nde oturan İbrahim ve Hatice Bayrak, karne aldıktan sonra evlerinin önünde kızakla kayarken mahalle arasından geçen otomobilin altında kaldı.

Kazada yaralanan Bayrak kardeşler, çevredekilerin yardımıyla Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bayrak kardeşler, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralanan Hatice Bayrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İbrahim Bayrak’ın ise vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.



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