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Erzurum'da kontrolden çıkan otomobil mobilya mağazasının camına çarparak durdu

08.09.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da kontrolden çıkan otomobil mobilya mağazasının camına çarparak durdu

Erzurum'da kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra bir mobilya mağazasının camına çarparak durdu.

Ahmet Hançer yönetimindeki 34 BVV 498 plakalı otomobil, merkez Yakutiye ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıktı.

Yolun sağ tarafında bulunan kaldırıma çıkan otomobil, buradaki demir korkulukları da eğerek bir mobilya mağazasının camına çarparak durabildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, mobilya mağazasının kapı ve camında hasar oluştu.

Sürücü Hançer, okul bölgesi olması nedeniyle hız sınırı tabelasının "30"u gösterdiği kaza yerine gelen trafik polislerine, aracın lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, bu nedenle kazanın yaşandığını anlattı.

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trafik kazası Erzurum

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