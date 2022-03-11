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Erzurum'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü tırla çarpıştı, 1 kişi öldü

11.03.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü tırla çarpıştı, 1 kişi öldü

Erzurum'un Çat ilçesinde bir yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erzurum-Bingöl kara yolunda zeminin kayganlaşması nedeniyle kontrolden çıkan ve sürücüsü öğrenilemeyen 23 BK 025 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, 31 NFD 81 plakalı tıra çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüste bulunan Sümeyye Nur B, hayatını kaybetti, M.S.A. ile Ş.Ş, yaralandı.

Olay yerinden ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

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