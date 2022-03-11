Erzurum'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü tırla çarpıştı, 1 kişi öldü

Erzurum'un Çat ilçesinde bir yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erzurum-Bingöl kara yolunda zeminin kayganlaşması nedeniyle kontrolden çıkan ve sürücüsü öğrenilemeyen 23 BK 025 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, 31 NFD 81 plakalı tıra çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüste bulunan Sümeyye Nur B, hayatını kaybetti, M.S.A. ile Ş.Ş, yaralandı.

Olay yerinden ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz