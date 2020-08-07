Erzurum'da "Koronavirüse inanmıyorum" deyip maskesiz gezen kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Erzurum'da, basına verdiği röportajda "Koronavirüse inanmıyorum" diyen ve sonrasında yeniden maskesiz yakalanan kişi hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Caddesi ile farklı yerlerde 24, 25 ve 27 Temmuz'da çeşitli basın kuruluşlarına "Koronavirüse inanmıyorum." şeklinde röportaj vererek maske kullanmayı reddeden F.Ö, 30 Temmuz'da aynı caddede tekrar maskesiz görüldü.

Polis ekiplerince Gürcükapı Polis Merkezine götürülen F.Ö'ye, 1583 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre 900 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca F.Ö. hakkında medyada verdiği röportajlar nedeniyle "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan yasal işlem yapıldı.

