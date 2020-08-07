YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da "Koronavirüse inanmıyorum" deyip maskesiz gezen kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Erzurum'da "Koronavirüse inanmıyorum" deyip maskesiz gezen kişi hakkında yasal işlem yapıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 07.08.2020 09:41 | Son Güncelleme

Erzurum'da "Koronavirüse inanmıyorum" deyip maskesiz gezen kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Erzurum'da, basına verdiği röportajda "Koronavirüse inanmıyorum" diyen ve sonrasında yeniden maskesiz yakalanan kişi hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Caddesi ile farklı yerlerde 24, 25 ve 27 Temmuz'da çeşitli basın kuruluşlarına "Koronavirüse inanmıyorum." şeklinde röportaj vererek maske kullanmayı reddeden F.Ö, 30 Temmuz'da aynı caddede tekrar maskesiz görüldü.

Polis ekiplerince Gürcükapı Polis Merkezine götürülen F.Ö'ye, 1583 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre 900 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca F.Ö. hakkında medyada verdiği röportajlar nedeniyle "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan yasal işlem yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Başkan Özkan, esnafı dolaşarak korona virüs tedbirlerini denetledi

Başkan Özkan, esnafı dolaşarak korona virüs tedbirlerini denetledi

Gürsu’ya nefes aldıracak meydan

Gürsu’ya nefes aldıracak meydan

Ağrı'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Ağrı'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Bursa’da üst düzey korona denetimi

Bursa’da üst düzey korona denetimi

Erzurum Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
03:34
Sabah
05:12
Öğle
12:26
İkindi
16:16
Akşam
19:29
Yatsı
21:01

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Karanfil Eczanesi
Palandoken
Ada Eczanesi
Yakutiye
Serpil Eczanesi
Palandoken
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Başkan Sunar: “15 Temmuz Dünya Demokrasi Tarihinin önsözüdür”

Başkan Sunar: “15 Temmuz Dünya Demokrasi Tarihinin önsözüdür”

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Palandöken’de Kaybolan Polonyalı Kızı Jandarma Ekipleri Buldu

Palandöken’de Kaybolan Polonyalı Kızı Jandarma Ekipleri Buldu

Çimento fabrikasında akılalmaz ölüm

Çimento fabrikasında akılalmaz ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.