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Erzurum'da Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlere sıkı denetim

ERZURUM HABERLERİ  | 13.05.2020 20:59 | Son Güncelleme

Erzurum'da Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlere sıkı denetim

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Geçici olarak kapatılan ve önceki gün yeniden hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetleyen ekipler, pazar yerleri ile alışveriş merkezlerini de gezerek alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını inceledi.

Kentin muhtelif yerlerindeki mesire alanlarını da drone ile görüntüleyen ekipler, vatandaşları sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları yönünde uyardı.

Öte yandan, şehrin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında da polis ekipleri araçları durdurarak içerisindekilerin ateşlerini ölçtü ve evrakını kontrol etti.

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