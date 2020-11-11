Erzurum’da “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi başladı

Erzurum’da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi uygulamaya konuldu.

Morkaraman, Akkaraman, Kangal Akkaraman, Karacabey Merinosu, Orta Anadolu Merinosu, İvesi ve Hemşin ırkı koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin büyütülmesi amacıyla başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi Erzurum Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası işbirliği ile yürütülecek. Projeyle Erzurum’da ki küçükbaş hayvancılık yapan işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesi, küçükbaş hayvan varlığının yanı sıra anaç koyun varlığının arttırılması, atıl işletmelerin üretime kazandırılması, ilimizdeki yerel koyun ırklarının sayısının arttırılarak bölgesel kalkınmanın sağlanması ve en nihayet yerel koyun yetiştiriciliği ile kırmızı et açığının kapatılması hedefleniyor.

Erzurum Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası işbirliğinde yürütülecek proje ile ilk etapta; halen koyun yetiştiriciliği yapan ya da daha önce küçükbaş hayvancılık ile ilgilenen asgari 100 baş koyun için ağıl kapasitesi ve bakım şartları uygun üreticilerle bu üreticilerin damızlık koyun alabileceği işletmeler belirlenecek. Proje kapsamında doğacak erkek hayvanların kesime gönderilerek kırmızı et üretimine katkı sağlanması ve dişi anaç hayvanların ise işletmede sürüde tutularak anaç sürüsünün büyütülmesi hedefleniyor. Ziraat Bankası, projeden yararlanacak üreticilere uygun koşullarla 100 bin TL‘ye kadar yüzde 0 faizle kredi ve 100 bin TL‘yi aşan kısım için güncel faiz oranı yüzde 4,5 olarak kredi kullandıracak. Bu kapsamda, üreticiler damızlık koyun alımı amacıyla 7 yıla kadar vadeli yatırım kredisi ve yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli işletme kredisi kullanabilecek. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Proje başvuruları 9 Kasım 2020 tarihi itibariyle başlamış olup projeye başvurmak isteyenlerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmesi gerekmektedir” denildi.



