Erzurum’da kütüphane seferberliği

Son 3 yılda Erzurum ve İlçelerinde kütüphanecilik adına sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Kütüphanelerin fiziki ortamlarının iyileştirilmesi kitap ve materyal donanımlarının artırılması, güncellenmesi, dijital hizmetlerin yaygınlaşması, kütüphanecilik mezunu personelin her geçen gün kütüphanelerde görevlendirilmesi bu alanda dikkat çekici gelişmeler olarak gözleniyor.

Türkiye’nin 9 bin 250 metrekare olarak en büyük kütüphanesinin Erzurum’da açılmış olması Okuma Salonları, ödünç verme bölümleri, sinema ve konferans salonları bireysel çalışma bölümleri,oyun ve eğlence alanları, maker atölyeleri ile kütüphane olma vasfı yanında sosyal ve sanatsal etkinliklerinde yapılabileceği her türlü ortam ve donanıma sahip olarak okuyucularına kapılarını açmış ve günde ortalama 500 okuyucusuna hizmet veriyor.

Ayrıca Köprüköy, Çat, Aziziye, Karaçoban, Olur, Uzundere kütüphaneleri hizmet binaları da bu süreçte tamamen yenilenirken Horasan, Tortum, Karayazı kütüphaneleri yıl sonuna kadar yeni hizmet binalarına taşınması planlanıyor.

Pasinler, Şenkaya, Dadaşkent Çocuk kütüphanesi, İspir kütüphaneleri de kapsamlı tadilat yapılarak okuyucularına hizmet vermeye devam ediyor. Tüm kütüphanelerde dijital erişim, bilgisayar sınıfı, güncel materyal ve kitap zenginliği ile Erzurum halkına hizmet veriyor.

İl Halk Kütüphaneleri Müdürü Ahmet Duran Kardaşlar, Kütüphanelere yaptıkları katkı ve desteklerinden dolayı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne, Erzurum Valisi Okay Memiş’e, Büyükşehir Belediye Başkanlığına , DAP İdaresi başkanlığına ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz’a teşekkür etti.