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Erzurum'da mısır ve ayçiçeği tarlalarında kaçak kenevir yetiştiren 3 şüpheli yakalandı

20.09.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda 1 milyon 650 bin kök kenevir ele geçirildi

Erzurum'da mısır ve ayçiçeği tarlalarında yasa dışı kenevir yetiştiren 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ayçiçeği ve mısır tarlaları arasında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve uyuşturucuların doğu ile batı illerine sevk edileceği istihbaratını alan İl jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Pasinler ilçesinin Demirdöven Mahallesi'nde 85 personelin katılımıyla operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu tarlalarda 1 milyon 650 bin kök kenevir ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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kenevir Erzurum Mısır ayçiçeği tarla

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