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Erzurum'da öğrenciler atık malzemelerden kütüphane kurdu

21.01.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da öğrenciler atık malzemelerden kütüphane kurdu

Erzurum'da lise öğrencilerinin atık malzemeler kullanarak oluşturduğu kütüphanenin açılışı yapıldı.

Yakutiye ilçesindeki Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesinin gönüllü öğrencileri, atık malzemelerden kütüphane kurmak için çalışma yaptı.

Çöpe atılan araç lastiği, meyve kasası, tahta gibi atıl malzemelerden kitap rafları, masa ve sandalye üreten öğrenciler, daha sonra bu el emeği malzemeleri kütüphane olarak düşündükleri sınıfa yerleştirdi.

Öğrenciler, kitaplarla donattıkları sınıfın kapısına da pet şişe kapaklarından "Sıfır Atık Kütüphanesi" yazdı.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, okul idarecileri ve öğrencilerle kütüphanenin açılışını yaptıktan sonra AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında kent genelinde 464 okula kütüphane yaptıklarını söyledi.

Kütüphanelerdeki kitap sayısını arttırmaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Erzurum'daki iki okulumuzda, geri dönüşüm malzemeleriyle yapılmış kütüphanemizi de bugün itibarıyla tamamlamış olduk. Buradaki tüm malzemeler, geri dönüşüm ve kullanılmayan, atık malzemelerden yapılmıştır. Burada görev yapan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz güzel bir kütüphane oluşturmuşlar. Buradaki amaç öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, yani kitap okumayı zorunluluktan çıkarıp bir yaşam tarzı haline getirmek. Bu amaç doğrultusunda kütüphanelerimizi zenginleştirmeye çalışıyoruz."

Kaygusuz, ayrıca atık malzemelerden yapılan kütüphanelerle de öğrencilerde geri dönüşüm, tasarruf ve sıfır atıkla alakalı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

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