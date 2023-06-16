Erzurum'da öğrenciler karnelerini alıp uçurtma uçurmaya koştu

İlçe merkezine 40 km uzaklıktaki Kaynarca Köyü İlkokulunda düzenlenen törende, Horasan Kaymakamı Ömer Tekeş, İlçe Horasan Belediye Başkan Vekili Daştan Bingöl, Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Mehmet Akpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Karakurt, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi.

Sınıfları gezerken Kaymakam Tekeş'in hediyesini verdiği 4. sınıf öğrencisi Yusuf Yeşiltaş'ın "Cumhurbaşkanı olmak istiyorum." sözleri alkışlandı.

Kaymakam Tekeş, törende, devletin tüm vatandaşlarına her türlü desteği verdiğini belirterek, "Bu ülke bizim, bu çocuklar bizim yavrularımız. Onların eğitimlerini sürdürebilmeleri için elimizden gelen desteği de vereceğiz. Bunun başka yolu yok." dedi.

Okul bahçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından gönderilen çanta ve tişörtler hediyeleri öğrencilere dağıtıldı.

Daha sonra öğrencilere yönelik, Erzurum Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü görevlilerince, palyaço, çocuk tiyatrosu, müzikli eğlence, sokak ve akıl zeka oyunları gibi etkinlikler düzenlendi.

Karne ve başarı belgelerini alan çocuklar, ilk kez hazır yapım uçurmaları gökyüzüyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadı. Çocukların heyecanına protokol üyeleri de ortak oldu.

