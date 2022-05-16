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Erzurum'da öksüz kalan 4 tilki yavrusu korumaya alındı

16.05.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğünde veteriner hekimce biberonla beslenen tilki yavruları, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edilecek

Erzurum'da anneleri ölen 4 tilki yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince korumaya alındı.

Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde kırsal alandaki su kanalı kenarında bir tilkinin öldüğünü ve yanında da yavrularının bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, tilkinin yavrularını yuvadan çıkarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu yuvadan çıkartılan 4 tilki yavrusu, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Jandarma Timince Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak'a teslim edildi.

- Tilki yavrularına annesi gibi şefkatle bakıyorlar

Albayrak tarafından bakıma alınıp biberonla beslenen ve sağlıkları iyi olan yavrular, gerekli bakımlarının tamamlanmasının ardından Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edilecek.

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 tilki yavrusunu biberonla beslediklerini anlatarak, "Bir kanalda anne tilkinin ölü olarak bulunduğu ve yavrularının öksüz kaldığı ihbarı üzerine yavruları teslim aldık. Şimdi bakım ve beslemelerini yapıyoruz. Anneleri öldüğü için tabiri yerindeyse onlara annelik yapacağız. Yavrular büyünce doğaya salınacaklar." diye konuştu.

Yavru tilkilerin başka hayvanların saldırısı sonucu, soğuktan veya açlıktan ölmemesine sevindiğini ifade eden Albayrak, yavruların annesiz kalmasına ise üzüldüğünü dile getirdi.

Selçuk Albayrak, yavru tilkileri Kars'a transfer edeceklerini belirterek, gözlemlerine göre, anne tilkinin başka hayvanların saldırısı sonucu öldüğünü aktardı.

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